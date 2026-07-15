Rrah të miturin në Mitrovicë, i dyshuari dërgohet në mbajtje
Një person është arrestuar pasi i njëjti kishte sulmuar fizikisht një të mitur.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosoëvs bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të martën rreth orës 21:20 në rrugën e UÇK-së, në Mitrovicë.
Tutje thuhet nuk raportohet për të lënduar, ndërsa i dyshuari dërgohet në mbajtje.
“Rr. UÇK-së, Mitrovicë Jugu 14.07.2026-21:20. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjti kishte sulmuar fizikisht viktimën mashkull-i mitur. Nuk raportohet për të lënduar, ndërsa i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit dërgohet në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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