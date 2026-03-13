Rooney: Ritmi dhe intensiteti i Ligës Premier janë shumë të larta për Barcelonën
Ish-sulmuesi i Manchester Unitedit, Wayne Rooney, ka ndarë mendimet e tij për Barcelonën pas barazimit 1-1 kundër Newcastle United në ndeshjen e parë të fazës së 1/8-tave të Ligës së Kampionëve.
Njëri nga sulmuesit më të mëdhenj te shekullit beson se gjigantët spanjollë po përpiqen të përballojnë nivelet fizike të kundërshtarëve anglezë këtë sezon.
“E kam parë Barcelonën dy herë këtë sezon: kundër Chelseat dhe tani kundër Newcastle. Dhe mendoj se ritmi dhe intensiteti i Ligës Premier është thjesht shumë i lartë për ta”, ka thënë fillimisht Rooney.
“Ata ndoshta do të kalojnë në raundin tjetër, por Barcelona nuk ishte ajo që diktonte ritmin e ndeshjes”, përfundoi anglezi.
Pavarësisht barazimit në St James' Park, komentet e Rooneyt sugjerojnë se stili tradicional "Tiki-Taka" po mbytet nga sistemet e presionit të lartë që aktualisht dominojnë Ligën Premier. /Telegrafi/