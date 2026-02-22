Ronaldo thyen heshtjen pas bojkotit dhe zbulon të ardhmen e tij: I përkas këtij vendi
Superylli portugez dhe një nga futbollistët më të mirë të të gjitha kohërave, Cristiano Ronaldo, ka hequr të gjitha dyshimet për të ardhmen e tij.
41-vjeçari ka deklaruar qartë se dëshiron të qëndrojë në Arabinë Saudite dhe ta vazhdojë karrierën atje.
“Siç e kam thënë shumë herë më parë, unë i përkas Arabisë Saudite. Është vendi që më ka pritur mua, familjen time dhe miqtë e mi. Jam shumë i lumtur këtu”, tha ai.
“Vendimi im është i qartë, dua të vazhdoj të luaj këtu”, deklaroi Ronaldo.
Ronaldo iu bashkua Al-Nassr në vitin 2023 pas largimit nga Manchester United, duke nisur një “pushtim” të vërtetë të yjeve të futbollit drejt Arabisë Saudite.
Së fundmi ai u rikthye në ekip pas një lloj bojkoti në ndeshjet e fundit, për shkak të mosmarrëveshjeve me politikën e transferimeve.
Në karrierën e tij të jashtëzakonshme, portugezi ka realizuar 962 gola dhe tashmë po i afrohet numrit magjik prej 1000 golash. /Telegrafi/