Rokas: Shpresoj që të arrihet konsensus për ndryshimet në Kodin Zgjedhor
Ambasadori i BE-së, Michalis Rokas, shpreson se sot do të arrihet konsensus midis partive politike për ndryshimet në Kodin Zgjedhor, i cili është detyrim i Agjendës reformuese.
"Shpresoj vërtet që sot, për shkak se është dita e fundit për arritjen e një konsensusi midis partive politike, të arrihet një kompromis, duke marrë parasysh që partitë politike takohen çdo ditë. Pra, shpresoj vërtet që ky hap i Agjendës Reformës – ndryshimet në Kodin Zgjedhor – të mund të arrihet sepse bëhet fjalë për rreth 4.2 milionë euro që do të përdoren në dobi të qytetarëve të këtij vendi. Shpresoj vërtet që të arrihet një konsensus", tha Rokas, në përgjigje të pyetjes së një gazetari pas promovimit të automjeteve për Inspektoratin Shtetëror të Transportit të blera me një donacion nga BE.
I pyetur se cili është mesazhi për Maqedoninë nga BE në kushtet kur sot katër vende kandidate po hapin dhe mbyllin kapituj, ai tha se shpreson që vendi të jetë në gjendje të fillojë negociatat e pranimit shumë shpejt.
"Mesazhi është i qartë, procesi i zgjerimit është një investim në sigurinë, mbrojtjen, prosperitetin dhe konkurrueshmërinë e Bashkimit Evropian. Dhe siç mund ta shihni, ky proces po zhvillohet shumë shpejt, ne kemi "shtypur gazin", për të katër vendet procesi i zgjerimit po ecën shumë shpejt. Shpresojmë sinqerisht që Maqedonia e Veriut së shpejti do të jetë në gjendje të ndjekë atë rrugë në mënyrë që të hapë negociatat e pranimit me BE-në. Shpresoj që Maqedonia do të jetë në gjendje ta shfrytëzojë atë moment në mënyrë që të jetë në gjendje të fillojë negociatat e pranimit", tha Rokas.
Ai shtoi se shpreson që gjërat të jenë në gjendje të ecin përpara.
"Shumë punë tashmë po bëhet pas radarit, pas syve të publikut, që nuk shihet, të gjitha në mënyrë që të jetë në gjendje të përfundohen gjërat. Shpresoj që së shpejti të gjendet një zgjidhje që do të hapë rrugën për fillimin e negociatave me BE-në", tha Rokas.