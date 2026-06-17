Roboti “Pemba” ngjitet në 6,200 metra lartësi, qëllimi i radhës Everesti
Një robot humanoid ka arritur të ngjisë majën e vullkanit Chimborazo në Ekuador.
Roboti, një Unitree G1 i modifikuar i quajtur Pemba, ishte pjesë e një misioni në majë, e cila ndodhet në një lartësi prej 6,200 metrash.
Ngjitja është faza e parë e një misioni ambicioz robotik “Triple Crown” që mund ta çojë atë edhe në Everest.
Introducing Pemba.
The first humanoid to climb to 20,000ft.
Everest next. More below. pic.twitter.com/k1BHkRLYjm
— pabs (@pabloberlangab) June 7, 2026
Projekti drejtohet nga inxhinieri Pablo Berlanga Boemare, themelues i Geologic Dome, i cili ka punuar në nisma për ruajtjen e natyrës me Fondin Botëror për Natyrën (WWF) në zona të tilla si Pellgu i Kongos dhe pylli tropikal i Amazonës.
Megjithatë, ngjitja e Chimborazos nuk ishte plotësisht autonome.
Pemba eci vetëm në pjesë me një pjerrësi më të vogël se 30 gradë. Në pjesët më të pjerrëta dhe teknikisht më të vështira të përpjekjes 16-orëshe drejt majës, ai u mbajt nga anëtarët e ekspeditës.
Qëllimi është që të rriten gradualisht aftësitë e tij autonome përmes sistemeve të të mësuarit me përforcime të trajnuara për terrene më të vështira.
Temperaturat ekstreme, ndryshimet e shpejta termike dhe kapaciteti i reduktuar i ftohjes në lartësi të mëdha ndikojnë në bateri dhe elektronikë.
Për të mbrojtur robotin, u zhvilluan sisteme të posaçme të menaxhimit termik dhe ventilimit, të integruara në pajisjet e tij mbrojtëse.
Qëllimi afatgjatë është dërgimi i tij në Himalaje. Geologic Dome dhe Ekspedita Fourteen Peaks e Nepalit kanë propozuar teste midis Kampit Bazë të Everestit dhe Kampit IV, në një lartësi prej gati 8,000 metrash.
Atje, do të regjistrohet performanca e baterisë, lëvizja, dhe rezistenca ndaj kushteve mjedisore. /Telegrafi/