Roberto De Zerbi largohet nga Marseille
Roberto De Zerbi thuhet se ka dhënë dorëheqjen nga roli i tij si trajner i Olympique Marseille, konfirmim i cili erdhi edhe nga klubi francez.
Presioni mbi trajnerin italian kishte qenë i shtuar pas një sezoni të dobët 2025/26, me humbjen 5-0 kundër PSG-së që rezultoi të ishte gozhda e tij e fundit në arkivol.
Marseille u eliminua gjithashtu nga faza e grupeve të Ligës së Kampionëve dhe humbi finalen e Trophee des Champions kundër PSG-së me anë të penalltive muajin e kaluar.
Ata gjithashtu dështuan të luftonin për titull në Ligue 1, duke u renditur në vendin e katërt, 12 pikë larg liderëve Les Parisiens, duke bërë që De Zerbi të largohet.
Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille.
— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 11, 2026
“Olympique de Marseille dhe Roberto De Zerbi, trajneri i ekipit të parë, njoftojnë përfundimin e bashkëpunimit të tyre me marrëveshje të ndërsjellë”.
“Pas diskutimeve që përfshinin të gjithë aktorët e interesuar në menaxhimin e klubit - pronarin, presidentin, drejtorin e futbollit dhe trajnerin - u vendos që të zgjidhej një ndryshim në krye të ekipit të parë”.
“Ky ishte një vendim i vështirë dhe kolektiv, i arritur pas një shqyrtimi të kujdesshëm dhe në interesin më të mirë të klubit për t'u përballur me sfidat sportive të pjesës së fundit të sezonit”.
“Olympique de Marseille dëshiron të falënderojë Roberto De Zerbin për investimin, përkushtimin, profesionalizmin dhe seriozitetin e tij, të shënuar në veçanti nga vendi i dytë i fituar gjatë sezonit 2024/25”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/