Rikthimi i Jose Mourinhos te Real Madridi mund të ndikohet negativisht nga Jurgen Klopp
Rikthimi i Jose Mourinhos te Real Madridi mund të ndikohet negativisht nga një prioritet më i madh i klubit: Jurgen Klopp.
Sipas raportimeve të Miguel Serrano, drejtuesit e Real Madridit e konsiderojnë Klopp si zgjedhjen e parë për sezonin e ardhshëm, ndërsa Mourinho shihet si alternativë vetëm nëse dështon arritja e një marrëveshjeje me trajnerin gjerman.
Aktualisht, Klopp është i angazhuar me Red Bull dhe e ardhmja e tij mbetet e paqartë.
Nëse madrilenët vendosin të intensifikojnë përpjekjet për ta afruar, ata pritet t’i ofrojnë atij më shumë kompetenca në vendimmarrje.
Për këtë arsye, rikthimi i mundshëm i Mourinhos në “Santiago Bernabeu” varet drejtpërdrejt nga zhvillimet rreth Klopp.
Nëse Real Madridi arrin marrëveshje me të, klubi pritet të tërhiqet plotësisht nga ndjekja e Mourinhos, duke i hapur rrugë këtij të fundit të vijojë projektin e tij me Benfica.
Ndërkohë, Mourinho ka vendosur një afat për të vendosur mbi të ardhmen e tij, pasi nuk dëshiron të prishë kontratën me Benficën pa një drejtim të qartë.
Kjo situatë mund ta detyrojë trajnerin portugez të marrë një vendim përpara se Real Madridi të përcaktojë përfundimisht trajnerin e ri.
Në përmbledhje, Mourinho mbetet një opsion konkret, por gjithçka varet nga “dominoja” kryesore, Jurgen Klopp.
Nëse madrilenët sigurojnë shërbimet e tij, rikthimi i dytë i Mourinhos në klub mund të mos realizohet. /Telegrafi/