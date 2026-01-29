Rikthehet Pagani Huayra për të festuar 70-vjetorin e Horacio-s
Kur themeluesi i kompanisë mbushi 60 vjeç, marka italiane ekzotike e shënoi këtë rast me Zonda HP Barchetta-n e egër, transmeton Telegrafi.
Një dekadë më vonë, Huayra 70 Trionfo e re feston një tjetër moment historik në jetën e ish-inxhinierit kryesor të Lamborghini-t.
Është një interpretim i çuditshëm i një makine që teknikisht u tërhoq vite më parë për t'i bërë vend Utopisë.
Por duke ditur mënyrën e veprimit të Pagani-t, nuk është çudi që Huayra është rikthyer në qendër të vëmendjes.
Krahasuar me makinën standarde, vetëm dyert dhe kornizat e dritareve vazhdojnë. Pjesa tjetër e karrocerisë është krejtësisht e re, duke përfshirë dritat e dyfishta që kujtojnë një tjetër Huayra të veçantë, Codalunga-n.
Pagani thotë se do të ndërtojë vetëm tre njësi, pa specifikuar nëse këto janë makina krejtësisht të reja apo konvertime të automjeteve ekzistuese.
Si një kujtesë për dashurinë e markës për emrat e përjetshëm, Zonda e provoi pavdekësinë e saj vitin e kaluar me Unico-n, rreth 26 vjet pasi debutoi origjinali.
Karrocia ultra-agresive dhe aerodinamika ekstreme sugjerojnë se 70 Trionfo bazohet në Huayra Roadster BC.
Ky model kishte motorin 6.0 litra V12 me dy turbo të Mercedes-AMG të akorduar në një fuqi marramendëse prej 791 kuajsh.
Një ndërrues automatik-manual me shtatë shpejtësi dërgonte fuqinë në rrotat e pasme, të gjitha në një supermakinë që peshonte vetëm 1,250 kilogramë.
Megjithatë, pronari i Huayra 70 Trionfo zbulon në një postim në Instagram se Pagani i ka ndryshuar gjërat edhe më tej, me zemrën që rreh AMG që tani prodhon 834 kuaj-fuqi.
Bëhet edhe më mirë: fuqia shpërndahet përmes një ndërruesi manual me shtatë shpejtësi në vend të atij automatik-manual të Huayra Roadster BC.
Nuk do të ishte hera e parë që një Huayra ka kaluar plotësisht në ndërrues manual. Modeli Epitome i vitit 2024 u shfaq i famshëm me një levë të këndshme me dyer të mbyllura.
Huayra Codalunga e vitit të kaluar me çati të hapur gjithashtu kishte një levë manuale të mirëfilltë.
Pagani nuk po i tregon dy Huayrat e tjera me specifikime 70, por me sa duket kjo është e vetmja e ndërtuar si Trionfo, që nga italishtja do të thotë "triumf". /Telegrafi/