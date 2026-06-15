Rikthehet loja legjendare “Crazy Taxi” - publikohet traileri
Pjesa më e fundit e ekskluzivitetit të videolojërave Crazy Taxi vjen vitin e ardhshëm.
Quhet Crazy Taxi: World Tour dhe ndjek Axelin ndërsa ai ndjek hajdutët që i vodhën taksinë, duke vrapuar nëpër pesë qytete të botës.
Loja do të përfshijë "ngarje ekstreme", me lojtarët që grumbullojnë pikë dhe para në lojë duke transportuar pasagjerë dhe duke përfunduar një sërë misionesh kryesore dhe sfidash.
Crazy Taxi: World Tour do të përfshijë gjithashtu një Modalitet Arcade që u lejon lojtarëve të përjetojnë lojën origjinale.
Do të ketë gjithashtu një komponent shumëlojtarësh me disa modalitete të ndryshme loje.
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Loja origjinale Crazy Taxi u lansua si një lojë arcade në vitin 1999 përpara se të dilte në Sega Dreamcast në vitin 2000.
U konsiderua një sukses, duke sjellë disa vazhdime, me versionet e lojës që përfundimisht u shfaqën në pajisjet Apple iOS dhe Google Android.
Loja më e fundit Crazy Taxi do të vijë në të gjitha platformat vitin e ardhshëm—Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 dhe Steam. /Telegrafi/