Rezultatet e para arrijnë, Mbappe nuk ka dëmtim të rëndë
Duket se ekipi kombëtar francez i futbollit mund të marrë frymë lirisht. Disa ditë më parë, sulmuesi i Real Madridit, Kylian Mbappe, kërkoi një zëvendësim në ndeshjen kundër Betisit dhe u frikësua se ai kishte dëmtuar rëndë gjurin.
Megjithatë, siç raportohet nga DAZN, përkatësisht gazetari Sergio Quirante, futbollisti i është nënshtruar tashmë një ekografie për të vlerësuar ashpërsinë e dëmtimit në kofshën e majtë.
"Rezultati ishte i mirë, por ai do t'i nënshtrohet një ekzaminimi shtesë me rezonancë magnetike (MRI) të hënën", tha Quirante.
Pavarësisht rezultatit pozitiv të ekzaminimit të parë, francezi nuk është jashtë rrezikut.
Real Madridi është praktikisht jashtë garës për titull, duke qenë 11 pikë prapa Barcelonës me vetëm pesë ndeshje të mbetura, por koha e dëmtimit është veçanërisht e vështirë me Kupën e Botës që po afron, ku Mbappe është shtylla kryesore e Francës. /Telegrafi/