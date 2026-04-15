Rënie e lindjeve në Kosovë, 13.3% më pak në shkurt sesa në janar 2026
Agjencia e Statistikave të Kosovës ka prezantuar statistikat lidhur me numrin e lindjeve në Kosovë.
Referuar të dhënave nga ASK në muajin shkurt 2026 janë regjistruar 2 002 lindje (brenda dhe jashtë Kosovës).
Prej këtyre lindjeve të regjistruara 1 030 lindje janë meshkuj dhe 972 lindje janë femra.
Sipas ASK-së, në muajin shkurt 2026 ka rënie të numrit të lindjeve rreth (13,3%) krahasuar me muajin janar 2026 ku ishin 2 308 lindje. /Telegrafi/
