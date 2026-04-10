Çmimi maksimal i naftës në vend është ulur për 2 cent për 24 orët e ardhshme, sipas njoftimit të Ministrisë së Tregtisë.

Bazuar në vendimin e fundit, dizeli do të shitet me çmim maksimal prej 1.89 euro për litër.

Ndërkohë, çmimi i benzinës mbetet i pandryshuar në 1.47 euro për litër, ndërsa gazi vazhdon të tregtohet me 0.82 euro për litër.

Autoritetet bëjnë të ditur se çmimet vlejnë për periudhën e ardhshme 24-orëshe. /Telegrafi/


