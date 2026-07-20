Regjimenti ukrainas zë rob lufte 64 ushtarë rusë
Regjimenti i 225-të i Ukrainës thotë se trupat e saj kapën 64 ushtarë rusë gjatë një operacioni për të larguar grupet ruse që po infiltroheshin nga disa vendbanime në rajonin e Zaporizhzhia.
Sipas regjimentit, trupat ruse ishin ngarkuar me detyrën e infiltrimit pas pozicioneve ukrainase pa u përfshirë në luftime, transmeton Telegrafi.
Misioni i tyre i raportuar ishte të gjenin ekipet e dronëve ukrainas, të mblidhnin inteligjencë dhe të vendosnin flamuj rusë në fshatra për "pamje propagandistike" që i portretizonin në mënyrë të rreme vendbanimet si të kapura nga forcat ruse.
Trupat ukrainase thanë se zbuluan dhe larguan grupet infiltruese nga zonat e Ternuvate, Kosivtseve, Rizdvianka, Verkhnia Tersa dhe Vozdvyzhivka në rajonin Zaporizhzhia.
Regjimenti tha se operacioni rezultoi në kapjen e 64 ushtarëve rusë, të cilët i janë shtuar grupit të të burgosurve të luftës të Ukrainës, të disponueshëm për shkëmbime të ardhshme.
Njësia gjithashtu publikoi një video që supozohet se tregonte disa nga ushtarët rusë të kapur duke folur pas kapjes së tyre.
Një i burgosur lufte tha para kamerës se i ishte thënë të shmangte luftimet e afërta "për të minimizuar viktimat".
Një tjetër tha se atyre iu ofrua mundësia të dorëzoheshin dhe më pas u "ushqyen menjëherë" dhe u larguan nga vija e frontit. /Telegrafi/