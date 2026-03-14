Real Madridi synon nënshkrimin e talentit të madh gjerman për një çmim që mund të shkojë deri në 100 milionë euro
Skena evropiane e transferimeve është duke u trazuar me qëllimin e vendosur të Real Madridit për të siguruar talentin në zhvillim e sipër të Assan Ouedraogo përpara afatit të ardhshëm kalimtar të verës.
Real Madridi ka ndërmarrë hapa konkretë duke kontaktuar rrethin e mesfushorit 19-vjeçar gjerman, i cili aktualisht luan për RB Leipzig.
Nga zyrat e Valdebebas, evolucioni fizik i lojtarit po monitorohet nga afër, duke i dhënë përparësi rikuperimit të tij të plotë pas një periudhe të shënuar nga lëndimet.
Real Madridi po kërkon të kalojë konkurrencën e ashpër, duke kuptuar se profili teknik i gjermanit të ri përshtatet në mënyrë të përkryer me politikën e tyre për të nënshkruar futbollistë të gjeneratave të ndryshme.
Klubi i Madridit ka krijuar tashmë linja komunikimi gjatë pushimeve të fundit dimërore, duke demonstruar se interesi i tyre për perlën e Bundesligës nuk është rastësi.
RB Leipzig fillimisht e vlerëson lojtarin e saj yll në një shifër që varion midis 55 dhe gjashtëdhjetë e pesë milionë euro për këtë verë.
Megjithatë, performanca në rritje e lojtarit mund t’i çojë kërkesat financiare të klubit gjerman deri në 100 milionë euro neto.
Ouedraogo ka treguar një pjekuri përtej moshës së tij, duke regjistruar tre gola dhe tre asistime në vetëm 12 paraqitje gjatë sezonit aktual të Bundeligës.
Mesfushori, i cili tashmë ka debutuar dhe ka shënuar për ekipin kombëtar gjerman, është bërë lojtari më i kërkuar në skenën aktuale ndërkombëtare të futbollit.
Real Madridi është në dijeni se çmimi i tregut në portalet e specializuara është 28 milionë, por oferta aktuale do të jetë më shumë se dyfishi i këtij vlerësimi.
Klubet e Ligës Premier kanë angazhuar skautët e saj më të mirë për të ndjekur progresin e futbollistit, duke bërë krahasime të pashmangshme me ndikimin e hershëm të Jude Bellingham.
Manchester United dhe Neëcastle United kryesojnë ndjekjen britanike, duke parë te mesfushori një mundësi të artë për të transformuar mesfushat e tyre përkatëse me fuqi dhe aftësi sulmuese.
Arsenali dhe Liverpooli gjithashtu kanë dosje të hapura për lojtarin, ndërsa Chelsea pozicionohet si një konkurrent i drejtpërdrejtë i aftë për të bërë oferta agresive financiare. /Telegrafi/