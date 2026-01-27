Real Madridi përshpejton bisedimet për transferimin e yllit të Bayern Munich
Real Madridi kanë rritur ndjeshëm intensitetin e përpjekjeve për të siguruar një mbrojtës qendror të ri këtë verë, teksa përballen me pasiguri lidhur me opsionet aktuale në prapavijë. Ende nuk është e qartë se cilin profil do të zgjedhin përfundimisht.
E ardhmja e Antonio Rudiger mbetet e paqartë, pasi drejtuesit e klubit nuk janë të bindur se problemet e shpeshta me dëmtimet do t’i lejojnë atij të konsiderohet një opsion i besueshëm në vazhdimësi.
David Alaba tashmë hyn në këtë kategori, dhe Real Madridi pritet t’i urojë sukses në fund të kontratës së tij këtë verë.
Për më tepër, problemet e vazhdueshme fizike të Eder Militao bëjnë që ai të mos jetë më një garanci e plotë për klubin madrilen.
Sipas Cadena SER, Real Madridi ka shtuar urgjencën në bisedimet me mbrojtës që do të mbeten pa kontratë gjatë verës, duke e konsideruar përforcimin e repartit defensiv si prioritet kryesor.
Pavarësisht se disa muaj më parë ishte deklaruar se Ibrahima Konate nuk ishte në planet e klubit, mbrojtësi i Liverpoolit përmendet tani së bashku me Dayot Upamecano të Bayern Munich si dy lojtarë me të cilët Real Madridi është në kontakt.
Upamecano ka aktualisht një ofertë rinovimi nga Bayerni, por ka vonuar nënshkrimin e kontratës.
I njëjti burim shton se ekziston edhe një mbrojtës i dytë nga Bundesliga, për të cilin klubi madrilen ende nuk është plotësisht i bindur, por me të cilin ka rifilluar bisedimet.
Mbrojtësi i Borussia Dortmundit, Nico Schlotterbeck, është lidhur fort me Real Madridin në mediat gjermane, megjithatë raportimet nga Spanja kanë pohuar se klubi nuk po ndjek aktualisht gjermanin./Telegrafi/