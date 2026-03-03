Real Madridi në të njëjtën situatë si me Xabi Alonson, e ardhmja e Arbeloas në dyshim
Forma e Real Madridit në La Liga ishte argumenti më i fortë për Alvaro Arbeloa që të pretendonte drejtimin e klubit sezonin e ardhshëm, pasi skuadra arriti të përmbyste një disavantazh katër pikësh ndaj Barcelonës.
Megjithatë, pas dy humbjeve radhazi ndaj Osasunas dhe Getafes, avantazhi i tyre është shuar, dhe Real Madridi tani ndodhet në të njëjtën pozicion si nën drejtimin e Xabi Alonsos, ndërkohë që janë eliminuar edhe nga Copa del Rey.
Skuadra e Arbeloas pësoi një humbje 1-0 ndaj Los Azulones, por trajneri mbrojti performancën e tyre, duke deklaruar se ishte ai përgjegjës për rezultatin dhe se ekipi kishte krijuar mjaftueshëm raste për të fituar ndeshjen.
Megjithatë, ka pasur kritika të gjera për mungesën e përgjigjeve nga skuadra dhe për mungesën e një drejtimi të qartë pas pothuajse dy muajsh në krye të ekipit.
Raportohet se ekzistojnë dyshime mbi të ardhmen e Arbeloas, jo vetëm nga ana e medias, por edhe nga hierarkia e klubit.
Sipas Diario AS, ekzistojnë dyshime të forta mbi vazhdimësinë e tij, dhe muaji mars mund të përcaktojë fundin e aventurës së tij në klub, me sfida të vështira në La Liga ndaj Celta Vigos (në udhëtim), Elches (në shtëpi) dhe Atletico Madridit (në shtëpi).
Ndërmjet këtyre ndeshjeve është edhe takimi i fazës së 16-të në Ligën e Kampionëve ndaj Manchester Cityt, i përshkruar si ‘rrjeta shpëtimtare’ për Arbeloan.
Përveç lojtarëve, menaxhimi i Arbeloas është vënë në diskutim për shkak të përdorimit të lojtarëve jashtë pozicioneve, zëvendësimeve të tij dhe mungesës së rezultateve.
Real Madridi nuk ka parë ndryshimet që pritej, dhe ekziston perceptimi se Arbeloa mund të kishte bërë më shumë për të shmangur humbjet ndaj Osasunas dhe Getafes.
Ai ka tani tetë ditë për të bindur ekipin të paraqitet ndryshe kundër Cityt, por përveç raportimeve të AS, Pepe Alvarez e ka përshkruar Arbeloan si ‘të dënuar’.
Pas ndeshjes, Arbeloa u ankua për gjyqtarin, duke thënë për Cadena Cope se “ishte një ndeshje me shumë ndërprerje, dhe gjyqtari u lejoi atyre të luanin pa luajtur fare”.
Komenti i tij nuk përshkruan një situatë pozitive, veçanërisht kur u raportua se një nga përfaqësuesit në tribunën presidenciale kishte thënë se ‘Getafe nuk i humbi kohën Real Madridit në fund, ishin të bardhët ata që po e humbnin’. /Telegrafi/