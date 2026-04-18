RDK anëtarësohet në Rrjetin e Rinisë Liberale Europiane
Rinia Demokratike e Kosovës është pranuar me shumicë votash si anëtare e asociuar në Rrjetin e Rinisë Liberale Europiane (LYMEC), gjatë Kongresit Pranveror 2026.
Në njoftim thuhet se, në këtë kongres që përkon me shënimin e 50-vjetorit të themelimit të LYMEC, RDK u përfaqësua nga Trim Syla, kryetari RDK-së në Prishtinë, i cili prezantoi vizionin e RDK-së për forcimin e demokracisë, fuqizimin e të rinjve në politikë dhe avancimin e integrimit europian.
Sipas PDK-së, anëtarësimi në LYMEC përbën një hap të rëndësishëm për RDK-në duke hapur rrugë për bashkëpunim më të gjerë dhe përfaqësim më të madh në arenën politike europiane, si dhe për PDK-në si anëtare e rrjeteve të partive liberale në Ballkan, Europë dhe botë.
