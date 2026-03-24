Rasti "Onkologjia 2": Avokatja Anita Begova u largua nga salla e gjyqit, gjobitet me 500 euro
Seanca dëgjimore në rastin “Onkologjia 2” në Gjykatën Penale u ndërpre sot pasi avokatja Anita Begova, avokate mbrojtëse e të akuzuarit Nehad Nuhi, u largua nga salla e gjyqit, e pakënaqur me mënyrën se si Prokuroria paraqiti provat materiale, pas së cilës gjykata i shqiptoi asaj një gjobë prej 500 eurosh.
Në seancën e sotme gjyqësore, Prokuroria filloi të paraqiste prova materiale, rreth 180 faqe dokumente që lidhen me prokurimin e barnave, kontratat e prokurimit publik dhe raportet financiare. Një pjesë e mbrojtjes këmbënguli që provat të paraqiteshin individualisht, ndërsa prokuroria besonte se ato ishin përfshirë tashmë në ekspertizën ekonomike dhe se një rilexim i hollësishëm nuk ishte i nevojshëm.
"Do të shqyrtoj dosjen e arkivit sipas dosjes, me seksionet që lidhen me të dhënat materiale për ilaç, porositë, numrin e dokumenteve që lidhen me prokurimin e barnave, kontratat e përfshira në prokurimin publik, kartat analitike, etj., të cilat janë dokumente që u janë dhënë ekspertëve gjatë përgatitjes së konstatimit dhe mendimit të ekspertit në fushën e operacioneve ekonomike dhe financiare, dhe se provat materiale janë analizuar dhe shqyrtuar prej tyre, dhe duke qenë se janë pjesë e asaj ekspertize, ato janë paraqitur si prova materiale. Megjithatë, nëse i lexojmë një nga një, nuk është as e përshtatshme dhe as ekonomike, dhe ato janë të listuara edhe në ekspertizën ekonomike dhe për këtë arsye besoj se nuk duhet të lexohen dhe analizohen veçmas sepse ekspertët do të ekzaminohen dhe nëse mbrojtja ka prova që beson se duhet të paraqiten dhe diskutohen gjatë ekzaminimit të ekspertëve, unë mund ta bëj këtë gjatë ekzaminimit të tyre", tha Prokurorja.
Avokatja Begova reagoi se gjykata nuk ofron standarde minimale për një procedurë të drejtë dhe deklaroi se nuk do të marrë pjesë në proces derisa provat t'i paraqiten publikut dhe jurisë.
Gjykata vlerësoi se një sjellje e tillë shkel rendin dhe disiplinën, prandaj lëshoi një vendim për vendosjen e një gjobe.
"Gjykata vlerëson se kjo sjellje e avokates mbrojtëse Anita Begova jo vetëm që shkel rendin dhe disiplinën në sallën e gjyqit, por edhe fyen gjykatën në një masë të caktuar në pretendimet se nuk janë siguruar të drejtat minimale për mbajtjen e seancës dëgjimore, prandaj në kuptim të neneve 361 dhe 88 të KPP-së, gjykata ka nxjerrë vendim që avokates mbrojtëse Anita Begova t’i shqiptohet gjobë prej 500 eurosh në kundërvlerë denarë, kundër këtij vendimi lejohet ankesë në këshill sipas nenit 25, paragrafi 5, pasi vendimi të jetë përgatitur me shkrim", tha Gjykatësja./Telegrafi/