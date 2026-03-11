Raporti i Riho Terras: Dezinformatat nga akterë të huaj, rrezik gjatë zgjedhjeve në Kosovë
Raporti më i fundit për Kosovën i hartuar nga eurodeputeti dhe raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Terras thekson se përhapja e dezinformatave gjatë periudhave zgjedhore paraqet një shqetësim në rritje.
Raporti nënvizon se përhapja e informacionit të rremë dhe manipulues mbetet sfidë për institucionet dhe për stabilitetin shoqëror në vend.
Në kapitullin që trajton liritë themelore dhe të drejtat e njeriut, raporti vëren se aktorë të huaj po përhapin gjithnjë e më shumë dezinformata që lidhen me tensionet ndëretnike, veçanërisht gjatë zgjedhjeve.
“Shpreh shqetësim për rritjen e dezinformatave rreth tensioneve ndëretnike që po përhapen nga akterë të huaj, veçanërisht gjatë periudhave zgjedhore; bën thirrje për një reagim më të fuqishëm institucional dhe përmirësim të edukimit mediatik,” thuhet në raportin e hartuar nga Terras.
Raporti gjithashtu vlerëson se, ndonëse korniza ligjore dhe institucionale për të drejtat e njeriut në Kosovë është në përgjithësi e vendosur, zbatimi i saj mbetet i pamjaftueshëm.
Në këtë drejtim kërkohet forcim i zbatimit të legjislacionit që garanton të drejtat e komuniteteve joshumicë.
Sa i përket medias, dokumenti përmend se Kosova ka një peisazh pluralist mediatik, por shpreh keqardhje për mungesën e progresit në garantimin e plotë të lirisë së shprehjes.
Po ashtu theksohet rënia e Kosovës në indeksin botëror të lirisë së medias për vitin 2025.
Në raport shprehet shqetësim edhe për sulmet dhe kërcënimet ndaj gazetarëve dhe punonjësve të mediave, ndërsa kërkohet përmirësim i reagimit prokurorial dhe përafrim i legjislacionit për median me standardet dhe legjislacionin e Bashkimit Evropian.
Një tjetër rekomandim i raportit lidhet me sigurimin e financimit të qëndrueshëm dhe pavarësisë së transmetuesit publik të Kosovës, Radio Televizioni i Kosovës, duke kërkuar mbikëqyrje më të balancuar dhe përfaqësuese të institucionit. /Telegrafi/