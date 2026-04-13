“Ranë që ne të jetojmë të lirë”, përkujtohen dëshmorët dhe martirët në Doganaj
Në 27-vjetorin e rënies së dëshmorëve dhe martirëve në fshatin Doganaj, është mbajtur akademi përkujtimore, ku janë nderuar të rënët për liri.
Kryesuesi i Kuvendit Komunal, Selajdin Troni tha se sakrifica e dëshmorëve, vuajtja e martirëve dhe gjaku i fëmijëve të pafajshëm nuk mund të harrohen kurrë.
“Një nga ditët më të rënda dhe më të dhimbshme për Doganaj dhe Sllatinën e Kaçanikut. Kjo ditë është një plagë e hapur në kujtesën tonë kolektive, një kujtim i gjallë i sakrificës, i dhimbjes dhe i qëndresës së popullit tonë. Në këtë ditë, shumë bija dhe bijë të këtij vendi u ndanë padrejtësisht nga jeta duke u bërë dëshmorë dhe martirë të lirisë. Ata ranë që ne sot të jetojmë të lirë, ranë që flamuri ynë ta valojë krenar, ranë që fëmijët tanë të jetojnë në paqe dhe dinjitet. Por, sot me dhimbje të veçantë kujtojmë edhe fëmijët e pafajshëm që u vranë në atë ditë të zezë, fëmijët që nuk arritën të rriten, që nuk arritën të ëndërrojnë, që nuk arritën të jetojnë jetën e tyre të sapofilluar. Zëri i tyre u shua padrejtësisht por kujtimi i tyre do të jetojë përherë”, deklaroi ai.
Në emër të Organizatës së Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, veterani Fahri Demnika tha se e vërteta për krimet e kryera në Kosovë nuk duhet shtrembërohet e as harrohet.
“Në atë ditë të errët forcat ushtarake policore serbo-malazeze ushtruan një dhunë të pamëshirshme ndaj popullit të pafajshëm, u sulmuan fshatrat Sllatinë, Cakaj... atë ditë u vranë 14 civilë, që tash u shndërruan në martirë. Ëndrrat e shuara ishin para kohe, po atë ditë ranë heroikisht edhe dy luftëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës duke mos kursyer edhe jetën për liri, ndërsa një tjetër edhe u plagos. Sot nuk jemi këtu vetëm për t’i kujtuar por edhe për të dëshmuar se ajo që ndodhi nuk do të harrohet kurrë. Ne si veteranë e dimë çmimin e lirisë, e dimë çfarë do të thotë të luftosh me sakrificë dhe me besim të palëkundur, e dimë se çdo hap drejt lirisë është i larë me gjakun e dëshmorëve dhe martirëve. Këta njerëz nuk janë vetëm kujtim, ata janë edhe amanet për brezat që vijnë”, u shpreh ai.
Në këtë përvjetor mes emocioneve ka folur para të pranishmëve edhe djali i martirit, Vesel Elezi, Agoni.
“Sot ndjehem i përulur dhe i nderuar të kujtojë vlerat e prindit tim doktor Vesel Elezit dhe 18 burrave dhe djemve të këtij fshati që dhanë më të vlefshëm e vendit tonë – jetën. Duke kujtuar gjeneratat e reja dhe mundësitë për të ardhmen tonë. Gjithashtu dua të falënderojë gjithë të pranishmit përmes, më falni për emocionet... faleminderit për një fjalë rasti”, tha ai.
Të pranishëm në këtë manifestim përkujtimor kanë qenë edhe familjarë të martirëve, veteranë të luftës e përfaqësues të komunës./kp/