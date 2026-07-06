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Ranch Fest rikthehet këtë verë me edicionin e tij të shtatë, duke e shndërruar ambientin e "Ranch"-it në Pejë në një destinacion të veçantë për adhuruesit e muzikës, natyrës dhe përvojave kulturore. Përgjatë festivalit, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të shijojnë një atmosferë unike, ku ndërthuren arti, argëtimi dhe bukuritë natyrore.

I themeluar si një iniciativë që synon të bashkojë kulturën dhe turizmin në një hapësirë të hapur, Ranch Fest është rritur organikisht nga viti në vit, duke u shndërruar në një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore dhe turistike në rajon. Edicioni i sivjetmë shënon vitin e shtatë të organizimit të festivalit.

Detajet

Data: 14–16 gusht 2026

Koha: 20:00 – 03:00

Vendndodhja: Restoranti "Ranch", lagjja Zatra, Pejë

Programi

Programi i festivalit përfshin:

  • Performanca muzikore dhe aktivitete artistike në ambient të hapur
  • Hapësira të dedikuara për socializim dhe rrjetëzim
  • Aktivitete argëtuese në natyrë
  • Përvoja kulturore dhe turistike për pjesëmarrësit
  • Program festiv që ndërthur muzikën, natyrën dhe komunitetin

Arsyet pse duhet të merrni pjesë

  • Për të përjetuar një atmosferë unike që bashkon muzikën dhe natyrën
  • Për të shijuar argëtim cilësor në një nga festivalet më të njohura verore në vend
  • Për të krijuar kontakte të reja dhe për të zgjeruar rrjetin e njohjeve
  • Për të përjetuar aktivitete kulturore dhe artistike në ambient të hapur
  • Për të qenë pjesë e një komuniteti që promovon kulturën, turizmin dhe bashkëjetesën me natyrën

Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit

Biletat për Ranch Fest mund të blihen përmes platformës online të festivalit.

Çmimi i biletës është 25 euro.

Festivali është i hapur për të gjitha grupmoshat, ndërsa të miturit duhet të jenë të shoqëruar nga një i rritur.

Ngjarja organizohet në një hapësirë të gjerë në natyrë, me kapacitet për të pritur një numër të madh pjesëmarrësish. Organizatorët kanë bërë të ditur se parkingu është i limituar, por do të ofrohet transport i organizuar për pjesëmarrësit.

Kontakt:

+383 49 125 274

ranchfestpe@gmail.com

Instagram:

https://www.instagram.com/ranchfest_?igsh=MWcyc2ttbzV2bm93cg==

Biletat:

https://tickets.kick-tick.com/event/ranchfest/

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