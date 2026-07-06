Ranch Fest
Ranch Fest rikthehet këtë verë me edicionin e tij të shtatë, duke e shndërruar ambientin e "Ranch"-it në Pejë në një destinacion të veçantë për adhuruesit e muzikës, natyrës dhe përvojave kulturore. Përgjatë festivalit, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të shijojnë një atmosferë unike, ku ndërthuren arti, argëtimi dhe bukuritë natyrore.
I themeluar si një iniciativë që synon të bashkojë kulturën dhe turizmin në një hapësirë të hapur, Ranch Fest është rritur organikisht nga viti në vit, duke u shndërruar në një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore dhe turistike në rajon. Edicioni i sivjetmë shënon vitin e shtatë të organizimit të festivalit.
Detajet
Data: 14–16 gusht 2026
Koha: 20:00 – 03:00
Vendndodhja: Restoranti "Ranch", lagjja Zatra, Pejë
Programi
Programi i festivalit përfshin:
- Performanca muzikore dhe aktivitete artistike në ambient të hapur
- Hapësira të dedikuara për socializim dhe rrjetëzim
- Aktivitete argëtuese në natyrë
- Përvoja kulturore dhe turistike për pjesëmarrësit
- Program festiv që ndërthur muzikën, natyrën dhe komunitetin
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Për të përjetuar një atmosferë unike që bashkon muzikën dhe natyrën
- Për të shijuar argëtim cilësor në një nga festivalet më të njohura verore në vend
- Për të krijuar kontakte të reja dhe për të zgjeruar rrjetin e njohjeve
- Për të përjetuar aktivitete kulturore dhe artistike në ambient të hapur
- Për të qenë pjesë e një komuniteti që promovon kulturën, turizmin dhe bashkëjetesën me natyrën
Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit
Biletat për Ranch Fest mund të blihen përmes platformës online të festivalit.
Çmimi i biletës është 25 euro.
Festivali është i hapur për të gjitha grupmoshat, ndërsa të miturit duhet të jenë të shoqëruar nga një i rritur.
Ngjarja organizohet në një hapësirë të gjerë në natyrë, me kapacitet për të pritur një numër të madh pjesëmarrësish. Organizatorët kanë bërë të ditur se parkingu është i limituar, por do të ofrohet transport i organizuar për pjesëmarrësit.
Kontakt:
+383 49 125 274
Instagram:
https://www.instagram.com/ranchfest_?igsh=MWcyc2ttbzV2bm93cg==
Biletat: