Rama replikon sërish me Reporterët pa Kufij
Kryeministri Edi Rama këtë të enjte ka vijuar replikat me Reporterët pa Kufij lidhur me lirinë e mediave.
Rama në replikën e tij theksoi se paraqiti të dhëna të verifikuara që tregojnë se Shqipëria është 33 pikë përqindjeje nën pragun që zakonisht shoqërohet me sistemet mediatike të “kapura”, raportojnë mediat në Shqipëri.
Sipas tij, qëllimi nuk ishte t’i provojë gabim ata por të ndajë informacione shtesë të bazuara në fakte. Ndër të tjera ai bëri thirrje që të mos i shpërfillin provat empirike thjesht sepse ato tregojnë një përfundim të ndryshëm nga i tyre.
“Kot? Uau. Ky është një reagim çuditërisht shpërfillës ndaj të dhënave që duken si të besueshme ashtu edhe shumë relevante. Ju paraqiten të dhëna të verifikuara fort që tregojnë se Shqipëria është 33 pikë përqindjeje nën pragun që zakonisht shoqërohet me sistemet mediatike të “kapura”, e megjithatë besoni se kjo nuk ka asnjë rëndësi?
Sinqerisht, qëllimi im këtu nuk ishte t’ju provoja gabim. Thjesht mendova se ia vlente të ndaja informacione shtesë të bazuara në fakte, duke supozuar se do të ishit të hapur ndaj burimeve objektive dhe të paanshme, edhe kur ato sfidojnë supozimet ekzistuese.
Gjithashtu besoja se mund të ishte inkurajuese të pranohej se Shqipëria mbetet mjaft larg përshtatjes me përkufizimin e një mjedisi “media të kapur”, pavarësisht sfidave shumë reale që ende ekzistojnë në përmirësimin e standardeve të medias dhe mbrojtjen e gazetarëve.
Nuk e kam vënë kurrë në dyshim rëndësinë e shqetësimeve të ngritura në planin tuaj dhe do ta mirëprisja sinqerisht mundësinë për t’i diskutuar ato më tej me ju dhe partnerët tuaj lokalë në çdo kohë. Thjesht sugjeroni një datë dhe vend dhe unë do të marr pjesë me kënaqësi, sepse kam shpresuar prej vitesh të angazhohem në llojin e dialogut kuptimplotë që thoni se prisni me padurim.
Në të njëjtën kohë, do t’ju inkurajoja të mos i shpërfillni provat empirike thjesht sepse ato tregojnë një përfundim të ndryshëm. Madje mund të jetë e vlefshme të lidheni drejtpërdrejt me të rinjtë që qëndrojnë pas këtij mjeti mbresëlënës të bazuar në inteligjencën artificiale dhe të shqyrtoni nëse ka vend për bashkëpunim në forcimin e mëtejshëm të metodologjisë suaj.
Në fund të fundit, afrimi me të vërtetën ka më shumë rëndësi sesa kapja pas përfundimeve që mund të meritojnë rishqyrtim. Pres me padurim të takohemi rreth një tryeze të rrumbullakët dhe deri atëherë, do të vazhdoj të ndaj çdo gjetje të re që mund të kontribuojë në diskutim”, shkruan Rama.
In vain? Wow. That’s a surprisingly dismissive reaction to data that appears both credible and highly relevant.
You’re presented with strongly verified data showing that Albania is 33 percentage points below the threshold typically associated with “captured” media systems, and…
— Edi Rama (@ediramaal) May 28, 2026