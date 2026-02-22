Rama: Projekti i tramvajit elektrik do të financohet nga kapitali privat, jo nga buxheti i Kryeqytetit
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka deklaruar se projekti për tramvajin elektrik nuk do të financohet nga buxheti i Kryeqytetit, por përmes angazhimit të kapitalit privat.
Në një reagim publik, Rama theksoi se projekti po zhvillohet në bashkëpunim me sektorin privat dhe se nuk ka nevojë për ndarje të mjeteve nga buxheti komunal.
“Sa i përket TRAM-it elektrik, nuk ka nevojë të ndahet buxhet nga Kryeqyteti. Projekti po zhvillohet në bashkëpunim me sektorin privat dhe do të financohet përmes angazhimit të kapitalit privat".
"Për ata që kanë dashur me dëgju, këtë e kam shpjeguar ditën kur janë nënshkruar marrëveshjet me operatorët privatë”, është shprehur Rama.
