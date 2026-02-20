Rama pas protestës: Kur mortja e shtyn qenërinë tek dera e xhamisë
“Kur mortja e shtyn qenërinë tek dera e xhamisë…”, ky është reagimi i shkurtër i kryeministrit Edi Rama, pas protestës së sotme të opozitës, 20 shkurt.
Protesta e katërt kombëtare zgjati pak më shumë se 3 orë, me një sërë incidentesh. Ndryshe nga herët e shkuara, kryedemokrati Sali Berisha iu bashkua turmës, me maskë anti-gaz e syze mbrojtëse.
Ai dënoi “sulmin ndaj selisë blu dhe veprimet e Policisë”.Partia Demokratike, përmes një deklarate zyrtare, pretendon se u hodhën sasi të mëdha gazi te Xhamia e Namazgjasë. Duke theksuar se posedojnë pamjet filmike për këtë, thuhet se është “ndërprerë falja e besimtarëve myslimanë, në ditën e 3-të të muajit të Ramazanit”.
Ndërkohë, për kreun e qeverisë, është e patolerueshme që protesta është zhvendosur deri te dera e xhamisë.
Edhe ministrja e Brendshme, Albana Koçiu, e ka dënuar këtë tubim, duke theksuar se “dhuna nuk është zgjidhja”.
‘U bëjmë thirrje organizatorëve të protestës që t’u bëjnë apel simpatizantëve që të shmangin aktet e dhunës dhe të mbajnë të miturit larg çdo akti që do të rrezikonte jetën e tyre dhe qytetarëve”, ishte apeli i saj.