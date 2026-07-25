Rama paralajmëroi rishikimin e bashkëpunimit me BIRN-in, Kallxo.com sqaron rastin “Lule Gjeli”
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka paralajmëruar se Kryeqyteti do të rishqyrtojë çdo formë të bashkëpunimit dhe mbështetjes institucionale me BIRN Kosovën, pas publikimit të një opinioni me pseudonimin “Lule Gjeli” në Kallxo.com.
Rama ka kërkuar nga BIRN Kosova, Kallxo.com, Internews Kosova dhe drejtoresha Jeta Xharra sqarime për autorin e opinionit, kohën dhe natyrën e bashkëpunimit, si dhe nëse autori është paguar për publikimet.
Ai ka kërkuar që sqarimet të bëhen publike deri të hënën, duke paralajmëruar ndërprerjen e bashkëpunimit institucional nëse përgjigjet nuk i përmbushin, sipas tij, standardet e transparencës.
Ndërkohë, Kallxo.com ka sqaruar se opinioni me pseudonimin “Lule Gjeli” është publikuar më 27 gusht 2020, me kërkesë të autorit, identiteti i të cilit, sipas mediumit, nuk është i panjohur për redaksinë.
Kallxo.com ka deklaruar se, përveç publikimit të këtij opinioni, nuk ka pasur bashkëpunim tjetër me autorin apo me profilin “Lule Gjeli”, ndërsa ka mohuar se autori është paguar për publikimin.
Mediumi ka shtuar se ka verifikuar si të rreme dhjetëra postime të faqes “Lule Gjeli” dhe se edhe vetë Kallxo.com është sulmuar nga ky profil.