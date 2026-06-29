Rama ndan pamjet nga transformimi i Parkut të Hyrjes së Shkodrës
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama e ka nisur javën me një postim në rrjetet sociale, ku ka ndarë pamje nga ecuria e punimeve në Parkun e Hyrjes së Shkodrës.
Kreu i qeverisë thekson se projekti po transformon një zonë që dikur ishte e zaptuar nga ndërtime pa leje në një hapësirë moderne, duke e cilësuar atë si pjesë të vizionit të Rilindjes për “Kryeqytetin e Veriut”.
“Mirëmëngjes! Dhe me kantierin e Parkut të Hyrjes së Shkodrës, që po merr formë çdo ditë e më shumë, nga një territor i pushtuar ndërtimesh pa leje në një shembëlltyrë e vizionit transformues të Rilindjes për Kryeqytetin e Veriut, ju uroj një javë të mbarë”, shkruan Kryeministri. /Telegrafi/
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