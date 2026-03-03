Rama: Lojërat Mesdhetare hyjnë në fazën vendimtare të planifikimit
Kryetari i Prishtinë, Përparim Rama, ka bërë të ditur se organizimi i Lojërat Mesdhetare Prishtina 2030 ka hyrë në një fazë vendimtare të planifikimit.
Sipas tij, në kuadër të Komitetit Organizativ po zhvillohet takimi për planifikimin sportiv, me fokus në detajimin e masterplanit të objekteve sportive që do të shfrytëzohen për këtë ngjarje ndërkombëtare.
Rama ka theksuar se gjatë këtij procesi po analizohen lokacionet, nevojat infrastrukturore dhe po merren vendime kyçe që lidhen me organizimin e Lojërave.
Ai ka vlerësuar se Prishtina 2030 nuk përfaqëson vetëm një organizim sportiv, por është dëshmi e gatishmërisë së Kryeqytetit për të performuar në skenën ndërkombëtare. /Telegrafi/
