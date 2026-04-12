Rama dhe Begaj urojnë Pashkët Ortodokse
Me rastin e festës së Pashkëve Ortodokse, dy krerët më të lartë të shtetit shqiptar kanë përcjellë mesazhe urimi për besimtarët.
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka uruar besimtarët ortodoksë përmes një mesazhi publik, ku thekson atmosferën e kësaj dite të shenjtë dhe përcjell urimet për paqe, shëndet dhe begati.
Ai uroi që kjo festë të sjellë më shumë mirësi dhe harmoni në familjet shqiptare.
Po ashtu, Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, ka përcjellë një mesazh urimi me rastin e Pashkëve Ortodokse, duke theksuar rëndësinë e kësaj feste për komunitetin ortodoks dhe vlerat që ajo përcjell.
Ai uroi që drita e pranisë së Zotit të ndriçojë jetën e qytetarëve me besim, shpresë dhe gëzim.
Të dy mesazhet vijnë në të njëjtën ditë feste, duke përcjellë urime dhe mesazhe uniteti për të gjithë besimtarët ortodoksë në Shqipëri dhe më gjerë. /Telegrafi/