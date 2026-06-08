Liqeni i Shkodrës pasuri e UNESCO-s, Rama: Rezultat i punës diplomatike
UNESCO ka përfshirë Liqenin e Shkodrës në Rrjetin Botëror të Rezervave të Biosferës.
Lajmi është bërë i ditur nga vetë kryeministri Edi Rama në platformën e tij sociale Facebook, ku përkrah shkrimit Rama ka ndarë edhe pamjet nga liqeni.
“Dhe me kënaqësinë e një tjetër lajmi të bukur për Shqipërinë e Gjelbër dhe trashëgiminë tonë natyrore, futjen e Liqenit të Shkodrës nga UNESCO në Rrjetin Botëror të Rezervave të Biosferës, rezultat i punës sonë diplomatike po edhe i kujdesit me përgjegjësi për këtë pasuri shqiptare që i shtohet thesareve të botës së mbrojtur nga UNESCO, ju uroj një javë të mbarë”, ka shkruar Rama. /Telegrafi/