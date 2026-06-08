Vrasja në Kamëz, i riu u paraqit pa shenja jete në spital - identifikohen viktima dhe autori
E plotësuar -Detaje të reja janë zbardhur lidhur me vrasjen e regjistruar këtë të hënë në Kamëz. Mësohet se viktimë ka mbetur 27-vjeçari, Ardian Baloshi.
Baloshi u dërgua i plagosur në spitalin i Traumës. Sipas informacioneve paraprake i riu ka mbërritur në spital pa shenja jete.
Ende nuk dihen shkaqet e kësaj ngjarjeje ndërsa autori është identifikuar si Sadik Llanaj. Policia po punon për kapjen e tij ndërsa pritet edhe një njoftim zyrtar.
Plagoset me armë një person në Kamëz, humb jetën në spitalin e Traumës
Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar këtë të hënë në Kamëz. Nga kjo ngjarje ka mbetur i plagosur një person i cili është dërguar në spitalin e Traumës.
I plagosuri mësohet se më pas ka humbur jetën. Viktima është identifikuar si 27-vjeçari, Ardian Baloshi. Sipas informacioneve paraprake i riu ka mbërritur në spital pa shenja jete.
Ngjarja mësohet se ka ndodhur pas një sherri të çastit. Autori i vrasjes është identifikuar si Sadik Llanaj. Policia po punon për kapjen e tij ndërsa pritet edhe një njoftim zyrtar. /Euronews/