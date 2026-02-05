Qorrolli i LVV-së thotë se Kushtetuesja ka kaluar në “tabor politik”
Vigan Qorrolli nga Lëvizja Vetëvendosje ka komentuar aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese lidhur me zgjedhjen e nënkryetarit të Kuvendit nga komuniteti serb.
Qorrollit ka thënë se Kushtetuesja ka ndryshuar precedent për më pak se katër muaj, që sipas tij, ka hapur një terren të pazakontë dhe të rrezikshëm në historinë post-pavarësisë së Kosovës.
“Ne besojmë fuqishëm që ndryshimi i precedentit për më pak se katër muaj nga ana e GJK nga aktgjykimi paraprak. Që lidhet me konstituimin e Kuvendit dhe që përfshin edhe çështjen e nënkryetarëve nga radhët e pakicave, ka ndërtuar një fenomen të pashpjegueshëm edhe kushtetutshmërish edhe ka kaluar ne taborin politik. Kalimi në taborin politik lidhet që GK përse instrument kryesor i kontrollit të kushtetutshmërisë dhe përputhshmërisë së ligjeve me Kushtetutën ka hyrë në një terren të rrezikshëm dhe të pa precedentë në historinë post-pavarësisë”, ka thënë Qorrolli në Debat Plus.
Vendimi i Gjykatës Kushtetuese vjen pas ankesës së Listës Serbe lidhur me zgjedhjen e Nenad Rashiqit, të cilin Kushtetuesja e kishte gjetur si zgjedhur në kundërshtim me Kushtetutën dhe Rregulloren e Punës së Kuvendit. Megjithatë, aktgjykimi nuk ka efekt prapaveprues.