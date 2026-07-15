QMK: Një zjarr është aktiv, gjashtë të tjerë janë shuar
Qendra për Menaxhimin e Krizave informon se në 24 orët e fundit janë regjistruar gjithsej 9 zjarre në ambiente të hapura, nga të cilat 1 është aktiv, 2 zjarre janë nën kontroll dhe 6 janë shuar.
Nga QMK theksojnë se zjarri në shpatet e malit Ograzhden është vënë nën kontroll.
"Ekipet e njësisë territoriale të zjarrfikësve nga Strumica, së bashku me vullnetarë nga kompania e zjarrfikësve "Ris" dhe dy Air-traktorë të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim kanë qenë në terren që nga dje duke luftuar flakët", thonë nga QMK.
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