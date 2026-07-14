QMK: Dy zjarre aktive në Maqedoni
Gjatë gjithë ditës deri në orën 18:00 u regjistruan gjithsej nëntë zjarre në zona të hapura. Nga këto, dy janë ende aktive, një zjarr është nën kontroll dhe pjesa tjetër është shuar, njoftojnë nga Qendra e Menaxhimit të Krizave (QMK).
Zjarri në komunën e Novo Sellës, në rajonin e fshatit Mokrievo, ku u dogj bimësi e ulët, është nën kontroll.
Zjarret e shuar ishin në territorin e komunave Gazi Baba, Gostivar, Koçan, Tearcë, Çeshinovë-Obleshevë dhe Shuto Orizare.
Top Lajme
Jobs
Real Estate