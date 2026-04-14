Qeveria miraton Projektligjin për energjinë elektrike
Qeveria e Republikës së Kosovës ka mbajtur sot mbledhjen e saj të dhjetë në formë elektronike, ku ka shqyrtuar dhe miratuar Projektligjin për Energjinë Elektrike.
Sipas njoftimit zyrtar, ky projektligj synon të përcaktojë rregullat dhe masat për funksionimin e sektorit të energjisë elektrike në vend.
Projektligji ka për qëllim garantimin e furnizimit të sigurt, të qëndrueshëm dhe cilësor me energji elektrike për qytetarët dhe bizneset, duke siguruar njëkohësisht çmime të përballueshme dhe transparente për konsumatorët fundorë.
Po ashtu, përmes këtij ligji synohet që sektori energjetik të harmonizohet edhe me objektivat klimatike të vendit, duke kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm dhe mbrojtjen e mjedisit.
Projektligji pritet të kalojë në procedurat e mëtejme për shqyrtim dhe miratim në Kuvendi i Republikës së Kosovës. /Telegrafi/