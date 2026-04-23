Qeveria mban mbledhje, miratoi katër projektligje
Qeveria e Republikës së Kosovës ka zhvilluar sot mbledhje elektronike, në të cilën ka miratuar disa Projektligje.
Sipas një njoftimi për media thuhet se në këtë mbledhje është miratuar Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.10/L-001 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026.
“Miratuar në parim Nismën për lidhjen e Marrëveshjes së Kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim, për Lojërat Mesdhetare 2030. Miratuar Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.05/L-096 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit. Miratuar vendimin për t’ia propozuar Kuvendit të Republikës së Kosovës kandidatët për shtatë (7) pozita për drejtorë të Bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/