Qeni u bë hit për shkak të reagimit ndaj darkës së vonuar
Një qenushë është bërë sensacion në internet pasi reagimi i saj ndaj një darke të vonuar ka argëtuar mijëra përdorues të rrjeteve sociale.
Qeni, e cila me sa duket ishte mësuar me orarin e rregullt të ushqimit, nuk e fshehu aspak pakënaqësinë kur vakti i saj u vonua. Sjellja dhe shikimi i saj i “pakënaqur” ndaj pronarit u kthyen në momentin më të komentuar të videos.
Në pamje shihet se qeni pret me padurim darkën dhe duket sikur po i kujton pronarit se koha e ushqimit ka kaluar.
Reagimi i saj karakteristik ka bërë që shumë njerëz të thonë se qentë shpesh kanë mënyra shumë të qarta për të shprehur emocionet dhe kërkesat e tyre.
Videoja është shpërndarë gjerësisht dhe shumë përdorues janë shprehur të argëtuar nga “ankesa” e qenushes, duke e quajtur reagimin e saj një nga momentet më të ëmbla të ditëve të fundit. /Telegrafi/