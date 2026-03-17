Qeni me kovë të mbërthyer në kokë shpëtohet në Alabama
Një qen i parë duke bredhur për disa ditë me një kovë të mbërthyer mbi kokë në Alabama është liruar falë përpjekjeve të shumë banorëve vendas.
Eric Bowman udhëhoqi përpjekjet për të gjetur qenin në Qarkun Winston pasi u shfaqën foto në mediat sociale që tregonin qenin me një kovë të mbërthyer në kokë.
Kaleb Estill, i cili ndihmoi në operacionin e kërkim-shpëtimit, njoftoi në mediat sociale se ai, ishte kapur me sukses.
"Iu afrova pas me një palë gërshërë dhe fillova të prisja kovën", tha Bowman. "Ne e hoqëm kovën nga koka e tij dhe ishte sikur i gjithë qëndrimi i tij ndryshoi. Sapo ajo kovë i ra nga koka, mund të shihje lehtësimin tek ai". /Telegrafi/
