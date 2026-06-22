Qatargate: Gjyqësori belg lëshon urdhërarrest për ish-Komisionerin e BE-së, Dimitris Avramopoulos
Gjyqësori belg ka lëshuar një urdhërarrest për ish-Komisionerin Evropian, Dimitris Avramopoulos si pjesë e hetimit të saj për skandalin "Qatargate".
I ashtuquajturi hetim i Qatargate përqendrohet në akuzat se Katari dhe Maroku kërkuan të ndikonin në vendimmarrjen në Parlamentin Evropian përmes pagesave dhe dhuratave për ligjvënësit aktualë dhe ish-ligjvënës. Të dy vendet kanë mohuar shkeljet.
Autoritetet belge po kërkojnë heqjen e imunitetit të Avramopoulos në mënyrë që ai të mund të merret në pyetje si pjesë e hetimit, transmeton Telegrafi.
Avramopoulos ishte Komisioneri i BE-së për migracionin, çështjet e brendshme dhe shtetësinë midis viteve 2014 dhe 2019 nën Presidentin e atëhershëm të Komisionit, Jean-Claude Juncker. Ai tani është anëtar i parlamentit grek me partinë konservatore Demokracia e Re.
Ai më parë shërbeu në komitetin nderi të Fight Impunity, një OJQ e themeluar nga ish-eurodeputeti Antonio Panzeri, një figurë qendrore në skandalin e korrupsionit Qatargate. Hetimi çoi gjithashtu në ndalimin e ish-Eurodeputetes greke Eva Kaili.
Sipas prokurorëve belgë, Avramopoulos mori para nga ajo që ata e përshkruajnë si një "rrjet kriminal". Ish-komisioneri mohon çdo shkelje, duke thënë se të gjitha pagesat që ka marrë nga OJQ-ja janë deklaruar në deklaratat e tij zyrtare të pasurisë dhe janë raportuar te autoritetet tatimore greke.
Autoritetet belge kanë informuar homologët e tyre grekë. Sipas procedurës së përcaktuar, çështja do të transferohet nga Zyra e Prokurorit të Gjykatës së Apelit në Zyrën e Prokurorit të Gjykatës së Lartë dhe, nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë, në parlamentin grek.
Në një deklaratë me shkrim të lëshuar më 19 dhjetor 2022, ish-komisioneri tha se përfshirja e tij në Fight Impunity ishte "krejtësisht pa përgjegjësi ekzekutive ose menaxheriale".
Ai tha se komiteti në të cilin ai shërbeu, së bashku me figura si ish-shefja e politikës së jashtme të BE-së Federica Mogherini, ish-kryeministri francez Bernard Cazeneuve dhe senatorja italiane Emma Bonino, ishte nderi.
Avramopoulos tha gjithashtu se kërkoi dhe mori miratim me shkrim nga Komisioni Evropian përpara se të pranonte pozicionin. Ai shtoi se Komiteti i Pavarur Etik i Komisionit lëshoi një opinion pozitiv mbi pjesëmarrjen e tij më 10 dhjetor 2020.
Në atë kohë, Avramopoulos kishte përfunduar së fundmi mandatin e tij si komisioner dhe i nënshtrohej rregullave të etikës pas mandatit të Komisionit.
Sipas Avramopoulos, ai mori 5,000 euro në muaj midis shkurtit 2021 dhe shkurtit 2022. Ai tha se pagesat ishin deklaruar dhe tatoheshin në Greqi në përputhje me ligjin grek.
Ai tha se kërkoi që pagesat të ndaleshin në shkurt 2022 sepse aktivitetet e organizatës ishin zvogëluar dhe se përfshirja e tij përfundoi në mënyrë efektive muajin pasardhës.
Pas zbulimeve të Qatargate, Avramopoulos tha se dha dorëheqjen menjëherë nga organizata dhe kërkoi që emri i tij të hiqej nga faqja e saj e internetit.
Panzeri më vonë hyri në një marrëveshje bashkëpunimi me prokurorët belgë si pjesë e hetimit.
Autoritetet belge po kërkojnë ta marrin në pyetje Avramopoulos si pjesë e hetimit më të gjerë të Qatargate. Avramopoulos nuk është dënuar për asnjë vepër penale dhe nuk është marrë asnjë vendim gjyqësor përfundimtar në lidhje me akuzat. /Telegrafi/