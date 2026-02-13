Qasje e re në trajtimin e kancerit të prostatës: Terapia që ngadalëson përparimin e sëmundjes
Studim i publikuar në The Lancet Oncology tregon se terapia e drejtuar ndaj metastazave ndalon progresionin e sëmundjes – pa rreziqe të shtuara për sigurinë
Një qasje e re terapeutike po sjell shpresë të madhe për pacientët me kancer të prostatës në fazat e hershme të përhapjes. Radioterapia e drejtuar ndaj metastazave është dëshmuar shumë efektive në ndalimin e përparimit të sëmundjes, pa shkaktuar efekte të rënda anësore apo toksicitet të rrezikshëm.
Këto rezultate vijnë nga një studim i ri i realizuar nga shkencëtarët e University of Texas MD Anderson Cancer Center dhe i publikuar në revistën prestigjioze The Lancet Oncology.
Terapia e drejtuar ndaj metastazave i shtohet trajtimit standard
Terapia e drejtuar ndaj metastazave (MDT – Metastasis-Directed Therapy) ka përmirësuar ndjeshëm rezultatet tek pacientët me kancer oligometastatik të prostatës – një formë e sëmundjes ku ekzistojnë disa metastaza, por jo në përhapje të gjerë.
Studimi përfaqëson meta-analizën e parë të të dhënave individuale të pacientëve nga të gjitha provat klinike të randomizuara të disponueshme që kanë vlerësuar shtimin e radioterapisë së drejtuar ndaj metastazave në trajtimin standard.
Sipas autorit kryesor, Dr. Chad Tang, profesor i onkologjisë radioterapike genitourinare në MD Anderson Cancer Center, sigurimi i provave të nivelit të parë për përfitimet e kësaj terapie ka qenë sfidues, sepse vetëm një përqindje e vogël pacientësh diagnostikohen me formën oligometastatike të kancerit, transmeton Telegrafi.
Radioterapia synon metastazat në fazën kritike të përhapjes
“Nëse arrijmë ta identifikojmë dhe trajtojmë sëmundjen në një dritare të ngushtë kohore, para se ajo të përhapet gjerësisht, dimë se rezultatet për pacientët janë ndjeshëm më të mira”, shpjegon Dr. Tang.
Radioterapia e drejtuar ndaj metastazave zakonisht realizohet përmes radioterapisë stereotaktike të trupit (SBRT – Stereotactic Body Radiotherapy), një formë shumë precize rrezatimi që synon drejtpërdrejt lezionet metastatike, duke kursyer indet përreth.
Kjo qasje:
- vonon kohën deri në progresionin e sëmundjes
- shtyn nevojën për terapi më agresive hormonale
- ndihmon në ruajtjen e cilësisë së jetës
Studimi WOLVERINE: të dhëna nga 574 pacientë
Për të kapërcyer mungesën e të dhënave të nivelit të parë, studiues nga disa institucione formuan një konsorcium global të quajtur X-MET, me qëllim grumbullimin e të dhënave nga të gjitha provat klinike të randomizuara.
Meta-analiza, e njohur si WOLVERINE, përfshiu të dhëna individuale nga 7 studime dhe gjithsej 574 burra me kancer oligometastatik të prostatës.
Rezultatet treguan përfitime të qarta për pacientët që morën terapinë e drejtuar ndaj metastazave:
- 7,6 muaj më shumë pa progresion të sëmundjes
- 4,9 muaj më shumë pa progresion radiografik
- 2,5 muaj më shumë pa zhvillim të rezistencës ndaj kastrimit
Këto rezultate ishin konsistente në të gjitha studimet e përfshira.
Siguri e lartë dhe mungesë toksiciteti të rëndë
Një nga aspektet më inkurajuese të studimit është profili i sigurisë. Nuk u raportua asnjë toksicitet i shkallës së pestë (forma më e rëndë), ndërsa efektet anësore mbi shkallën e dytë ishin të ngjashme mes grupit që mori MDT dhe atij që mori vetëm trajtimin standard.
“Shpresojmë që këto të dhëna të krijojnë bazën për studime të fazës III, të cilat mund të tregojnë përfitim edhe në mbijetesën totale. Por ajo që këto rezultate tregojnë tashmë është prova më e fortë deri më sot se terapia e drejtuar ndaj metastazave ofron përfitime të konsiderueshme pa rreziqe shtesë të rëndësishme”, thekson Dr. Tang.
Çfarë do të thotë kjo për pacientët?
Kanceri i prostatës është një nga kanceret më të shpeshta tek burrat në mbarë botën. Identifikimi i fazës oligometastatike dhe trajtimi agresiv, por i synuar, i metastazave në këtë fazë, mund të ndryshojë ndjeshëm rrjedhën e sëmundjes.
Kjo qasje nuk synon vetëm zgjatjen e jetës, por edhe ruajtjen e cilësisë së saj duke shtyrë përdorimin e terapive më të rënda dhe duke ofruar një trajtim më të personalizuar.
Nëse rezultatet konfirmohen në studime të mëtejshme të fazës III, terapia e drejtuar ndaj metastazave mund të bëhet standard i ri në trajtimin e kancerit oligometastatik të prostatës. /Telegrafi/