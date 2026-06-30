Putinit nuk i kanë mbetur më shumë se tre vjet në pushtet
Presidenti rus, Vladimir Putin mund të përballet me një periudhë të vështirë që mund të çojë në fundin e qëndrimit të tij në pushtet brenda tre viteve të ardhshme, sipas një parashikimi të publikuar nga revista amerikane Forbes.
Sipas analizës së revistës, rreziqet më të mëdha për udhëheqjen e Kremlinit lidhen me disa faktorë, përfshirë dështimet e mundshme në luftën kundër Ukrainës, përplasjet mes elitave politike dhe ekonomike ruse, pakënaqësitë masive në shoqëri, si dhe një ndryshim të mundshëm në politikën e Kinës ndaj Rusisë.
Forbes shqyrton disa skenarë që mund të çojnë në dobësimin ose rrëzimin e Putinit nga pushteti.
Ndër mundësitë e përmendura është edhe një skenar ekstrem, ku udhëheqësi rus mund të përballet me një proces publik të ngjashëm me atë të ish-diktatorit rumun Nicolae Ceaușescu.
Megjithatë, analiza thekson se e ardhmja politike e Putinit varet nga zhvillimet në frontin e luftës, stabiliteti i brendshëm i Rusisë dhe marrëdhëniet me aleatët kryesorë.
Sipas parashikimit të publikuar nga revista, Kremlini mund të hyjë në një periudhë të pasigurt dhe udhëheqësit aktual rus mund t’i kenë mbetur jo më shumë se tre vjet në pushtet. /Telegrafi/