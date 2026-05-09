Putin po i frikësohet një atentati, ndalon zyrtarët të mbajnë ora dore në takime me të
Presidenti rus, Vladimir Putin, i ka detyruar zyrtarët e tij të heqin orët e dorës, pasi i ka thirrur ata në takime kokë më kokë, mes frikës së një atentati.
Funksionarët e lartë janë parë të gjithë pa orë dore gjatë takimeve të fundit me liderin rus.
Thuhet se nga frika e një atentati në stilin e James Bondit ose një grushti shteti nga brenda regjimit të tij, 73-vjeçari Putin e ka zbatuar këtë veprim nën maskën e një “mase sigurie”.
Ky ndryshim u vu re në diskutimet e fundit me guvernatorin e rajonit të Tambovit, Yevgeny Pervyshov, dhe guvernatorin e Mordovisë, Artyom Zdunov, pasi të dy burrat zakonisht mbajnë orë dore.
“Telefonat kanë qenë prej kohësh të ndaluar dhe tani orët janë shtuar në kufizime - si ato elektronike ashtu edhe ato mekanike”, tha një burim anonim.
Masa hyri në fuqi në “mes të prillit”, duke sugjeruar një nivel të konsiderueshëm mosbesimi nga Putini për zyrtarët që ai personalisht emëroi.
Orët kanë qenë prej kohësh një funksion i traditës kinematografike, të përdorura si armë që mund të fshiheshin në sy të lirë.
Duke kujtuar filmin e famshëm të James Bond, Octopussy, personazhi imagjinar kishte një orë Seiko me një funksion të ngjashëm me shpërthimin, dhe në Goldeneye - një tjetër film i Bondit - një orë përdorej si pajisje lazer. /Telegrafi/