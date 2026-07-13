Pushuesit lahen mes flakëve në Himarë
Pamje shqetësuese vijnë nga zona e Llamanit në Himarë, ku një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë kodrat me shkurre dhe bimësi, ndërsa flakët vijojnë të jenë aktive pranë vijës bregdetare.
Në videot e postuara në rrjete sociale, shihen pushues që vazhdojnë të lahen në det, ndërsa vetëm pak metra larg tyre ngrihen flakë dhe re të dendura tymi që kanë mbuluar zonën.
Ndërkohë, zjarrfikësit vijojnë betejën për të izoluar dhe shuar vatrën e zjarrit. Në terren ndodhen mbi 17 efektivë të shërbimit zjarrfikës, forca të Policisë së Himarës dhe strukturat e Emergjencave Civile, të cilat po punojnë pa ndërprerje për të vënë situatën nën kontroll dhe për të shmangur përhapjen e mëtejshme të flakëve.
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