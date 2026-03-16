Punëtori në Gjilan pëson lëndime të rënda pas rrëzimit nga një lartësi
Një person në Gjilan ka pësuar lëndime të rënda trupore pasi dyshohet se u rrëzua nga një lartësi ndërsa ishte duke punuar në një objekt ndërtimi.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani.
Ai tha se viktima u dërgua me urgjencë në Spitalin Rajonal të Gjilan për trajtim mjekësor.
Sipas Hashanit, Policia e Kosovës në Gjilan është njoftuar sot më 16.03.2026 në orët e paradites për incidentin dhe ka dalë në vendngjarje. Në koordinim me Prokurorinë, janë filluar hetimet lidhur me këtë rast të rëndë.
Prokurori i Shtetit ka urdhëruar hapjen e një rasti për asgjësim, dëmtim apo heqje të masave mbrojtëse në punë, për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e ngjarjes.
Top Lajme
Jobs
Real Estate