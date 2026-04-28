Psikologia: Një aftësi është thelbësore për suksesin e fëmijëve
Prindërit shpesh pyesin veten se si t’i rrisin fëmijët që besojnë në vetvete dhe janë të gatshëm të përballen me sfida. Psikologia Aliza Pressman thekson se çelësi qëndron në një aftësi shpesh të anashkaluar.
“Nëse ne vetë nuk besojmë se fëmijët tanë janë të aftë, mund të jemi të sigurt se po ua komunikojmë këtë në mënyra për të cilat as nuk jemi të vetëdijshëm”, paralajmëron ajo. Një qasje e tillë mund të ndikojë në mënyrën se si fëmijët i perceptojnë aftësitë e tyre dhe sa të gatshëm janë të marrin rreziqe.
Pressman thekson rëndësinë e vetë-efikasitetit, domethënë besimit se mund ta përfundojmë me sukses një detyrë ose të kapërcejmë një sfidë. Ky koncept u zhvillua nga Albert Bandura, i cili e konsideronte atë bazën e motivimit dhe arritjes. Shoqata Amerikane e Psikologjisë e përcakton vetë-efikasitetin si perceptimin e aftësisë së dikujt për të vepruar në situata të caktuara. Thënë thjesht, ka të bëjë me besimin në aftësitë tuaja, shkruan YourTango.
Vetë-efikasiteti nuk është i njëjtë me vetëbesimin
Bandura theksoi se më të rëndësishmet janë të ashtuquajturat përvoja suksesi, sepse ato u japin fëmijëve prova konkrete se mund të arrijnë diçka. "Suksesi ndërton një besim të fortë në vetëefikasitet", theksoi ai. Prindërit mund ta inkurajojnë këtë duke i lejuar fëmijët të provojnë gjëra të reja dhe të mësojnë përmes përvojës. Shembuj nga të tjerët, reagime pozitive dhe të mësuarit për t'u përballur me dështimin dhe stresin gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm.
Edhe pse shpesh ngatërrohen, vetëefikasiteti nuk është i njëjtë me vetëbesimin. Ai përfshin besimin se kemi burimet e brendshme për të zgjidhur problemet, ndërsa vetëbesimi mund të jetë një ndjenjë më e përgjithshme vlere. Psikologia Lisa Kaplin thekson se qëllimi i prindërve është t'i ndihmojë fëmijët të zhvillojnë forcën emocionale dhe qëndrueshmërinë. "Ata mësojnë të përballen me forcën emocionale, vetëbesimin dhe qëndrueshmërinë", thotë ajo. Fëmijët që zhvillojnë vetëefikasitet përballen më lehtë me sfidat sepse besojnë se mund t'i kapërcejnë ato.