PSG në finale, Kvaratskhelia: Ndeshja më e madhe e jetës sonë, do të japim gjithçka
Paris Saint-Germain ka siguruar kualifikimin në finalen e Ligës së Kampionëve, pasi eliminoi Bayern Munichun në gjysmëfinale. Pas ndeshjes, Khvicha Kvaratskhelia e vlerësoi maksimalisht suksesin e ekipit dhe e pranoi se përballja me kampionët gjermanë ishte prova më e vështirë e sezonit.
“Jemi shumë të lumtur që jemi në finale. E dimë që do të jetë e vështirë ndaj Arsenalit. Bayern është një nga skuadrat më të mira për momentin, ishte shumë e vështirë, sfida më e fortë e sezonit. Ne treguam se mund të luajmë kundër skuadrave të tilla”, deklaroi ai.
Sulmuesi gjeorgjian theksoi edhe krenarinë e grupit për një tjetër arritje madhore dhe e cilësoi finalen si ndeshjen më të rëndësishme të karrierës për të gjithë lojtarët.
“Jemi shumë krenarë që ia dolëm sërish. Duhet të jemi gati për finale, është ndeshja më e madhe e jetës sonë dhe do të japim gjithçka për këtë klub”, u shpreh Kvaratskhelia.
Ai foli gjithashtu për aksionin e golit të PSG-së, duke nënvizuar se goli i hershëm e ndryshoi rrjedhën e ndeshjes dhe i dha skuadrës qetësinë e nevojshme.
“Mendoj se ishte shumë e rëndësishme që goli u shënua shumë shpejt. Pashë që Dembele ishte i vetëm dhe thjesht duhej t’ia jepja topin. Ai realizoi një përfundim shumë të mirë. Jemi krenarë për të dhe për gjithë skuadrën, sepse luftuam sonte dhe fryma e ekipit ishte e jashtëzakonshme”, shtoi ai.
Në finalen e Ligës së Kampionëve, PSG do të përballet me Arsenalin, një tjetër kundërshtar nga Liga Premier, e pesta skuadër angleze që parizienët e kanë pasur përballë këtë sezon.
“Ne i respektojmë të gjitha skuadrat. Për ne është e rëndësishme të luajmë lojën tonë. Nuk mendojmë shumë se kush do të jetë kundërshtari, thjesht përgatitim lojën tonë dhe japim gjithçka në fushë”.
“Do të jetë e vështirë, është finalja e Ligës së Kampionëve dhe ne thjesht duhet të shkojmë ta shijojmë”, përfundoi ai./Telegrafi/