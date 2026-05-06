Kvaratskhelia shkruan histori në Ligën e Kampionëve: Statistika që i mungojnë edhe Messit e Ronaldos
Khvicha Kvaratskhelia ka hyrë në histori të Ligës së Kampionëve, duke u bërë lojtari i parë që arrin të shënojë ose asistojë në shtatë ndeshje radhazi në fazën eliminatore të kompeticionit.
Seria e jashtëzakonshme u zgjat edhe sonte ndaj Bayern Munich, ku gjeorgjiani regjistroi asistimin për golin e Ousmane Dembélé, duke vazhduar kështu formën e tij vendimtare në ndeshjet më të mëdha.
Ky rekord e vendos Kvaratskhelian në një nivel të rrallë në statistikat e UEFA-s dhe tregon sa i rëndësishëm është bërë ai për PSG-në në skenën më të madhe evropiane. Këso shifra nuk kishin as Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo.
Vetëm në këtë edicion të Ligës së Kampionëve, ai numëron 10 gola dhe 5 asistime në 14 paraqitje me ekipin parisien.
Paraqitjet e tij kanë qenë vendimtare në rrugëtimin e fortë të PSG-së në Evropë, ku Kvaratskhelia ka dhënë kontribut në momentet kyçe, duke u shndërruar në një nga sulmuesit më të spikatur të këtij sezoni në Ligën e Kampionëve.
Tani ai do të jetë në finale ku PSG do të luajë ndaj Arsenalit. /Telegrafi/