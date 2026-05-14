Atletico Madridi duket i vendosur ta mbajë Julian Alvarezin këtë verë, por ka më shumë se një klub që dëshiron ta testojë vendosmërinë e tyre.

“Los Colchoneros” e kanë bërë të qartë se nuk kanë në plan ta shesin Alvarezin, pavarësisht lidhjeve të shpeshta me Barcelonën, por raportimet e fundit sugjerojnë se Paris Saint-Germain mund të jetë kandidati më i fortë për nënshkrimin e tij.

Ndërsa Barcelona e ka bërë të ditur se dëshiron ta transferojë Alvarezin, katalanasit po presin që vetë Alvarez të shfaqë dëshirën për t’iu bashkuar klubit, në mënyrë që të forcojnë pozicionin e tyre negociues.

Nga ana tjetër, PSG tashmë është në bisedime me Atleticon për Alvarezin, dhe thuhet se çmimi i kërkuar mund të jetë rreth 150 milionë euro.

Tani, sipas Diario AS, PSG ka ofruar që në marrëveshjen për Alvarezin të përfshijë edhe dy lojtarë.

Megjithëse kampionët e Francës fillimisht ishin të prirë ta mbanin Kang-In Lee, ai është një nga futbollistët që PSG do ta konsideronte ta përfshinte në një marrëveshje, ose të bënte pazar për të, nëse transferimi i Alvarez merr dritën e gjelbër.

Tjetri është sulmuesi portugez Goncalo Ramos, i cili natyrisht do të ishte edhe një zëvendësues i drejtpërdrejtë i Alvarez në repartin ofensiv.

Gazeta madrilene shton se drejtori sportiv i Atleticos, Mateu Aleamny, ka interes për të dy lojtarët./Telegrafi/

