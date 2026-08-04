Pse zgjoheni të lodhur edhe pas 8 orësh gjumë, këto janë arsyet që mund t'ju habisin
Shumë veta besojnë se tetë orë gjumë janë të mjaftueshme për t’u zgjuar i pushuar dhe plot energji në mëngjes. Megjithatë, realiteti shpesh është ndryshe.
Nëse zgjoheni rregullisht të lodhur pavarësisht se flini numrin e rekomanduar të orëve, shkaku mund të jetë jo vetëm kohëzgjatja e gjumit tuaj, por edhe cilësia e tij ose faktorë të tjerë të shëndetit dhe stilit të jetës.
Cilësia e gjumit është më e rëndësishme se sa vetë kohëzgjatja e tij
Jo çdo gjumë është krijuar i barabartë. Gjatë natës, trupi kalon nëpër disa faza të gjumit, duke përfshirë gjumin e thellë dhe gjumin REM, të cilat janë thelbësore për rikuperimin e trupit dhe trurit. Nëse zgjoheni shpesh gjatë natës ose gjumi juaj është i ndërprerë, mund të mos jeni duke kaluar kohë të mjaftueshme në fazat që lejojnë pushim të vërtetë.
Stresi dhe ankthi mund t'ju shkatërrojnë pushimet
Stresi është një nga shkaqet më të zakonshme të gjumit të dobët. Edhe nëse bini në gjumë pa probleme, nivelet e larta të stresit mund t'ju bëjnë të zgjoheni më shpesh ose të flini më pak thellë. Rezultati është një ndjenjë lodhjeje sapo hapni sytë.
Teknikat e relaksimit para gjumit, të tilla si leximi, shtrirja e lehtë ose kufizimi i kohës para ekranit, mund të ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit.
Probleme të mundshme shëndetësore
Nëse lodhja shfaqet për një kohë të gjatë, ia vlen të flisni me një mjek. Disa gjendje mjekësore mund të shkaktojnë lodhje kronike pavarësisht gjumit të mjaftueshëm. Ndër to janë:
- apnea obstruktive e gjumit
- çrregullime të tiroides
- anemi
- mungesa e hekurit, vitaminës B12 ose vitaminës D
- çrregullime të depresionit dhe ankthit
- sindroma e këmbëve të shqetësuara
Diagnoza në kohë mund të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e jetës.
Vaktet e vona dhe alkooli
Një vakt i bollshëm pak para gjumit mund ta vështirësojë tretjen dhe të prishë gjumin. Alkooli mund t'ju ndihmojë të flini më shpejt, por shpesh ul cilësinë e gjumit gjatë gjysmës së dytë të natës, prandaj shumë njerëz zgjohen të lodhur.
Shumë kafeinë gjatë ditës
Kafeja dhe pijet energjike mund të qëndrojnë në sistemin tuaj për orë të tëra. Nëse konsumoni kafeinë pasdite ose në mbrëmje, kjo mund ta bëjë të vështirë të flini thellë, edhe nëse arrini të flini.
Orari i çrregullt i gjumit
Të shkosh në shtrat dhe të zgjohesh në kohë të ndryshme çdo ditë mund të prishë orën tënde të brendshme biologjike. Trupi funksionon më mirë kur ka një ritëm të qëndrueshëm, përfshirë fundjavat.
Përdorimi i tepërt i telefonave celularë para gjumit
Drita blu e emetuar nga telefonat celularë, tabletët dhe kompjuterët mund të vonojë çlirimin e melatoninës, një hormon që ndihmon trupin të përgatitet për gjumë. Ekspertët rekomandojnë shmangien e ekraneve të paktën një orë para gjumit.