Pse shfaqet marramendja gjatë shtatzënisë dhe si ta lehtësoni atë
Shtatzënia sjell ndryshime të shumta në trup, prandaj nënat në pritje shpesh hasin probleme të ndryshme. Ndër to është marramendja, e cila mund të ndodhë në faza të ndryshme të shtatzënisë dhe më shpesh lidhet me ndryshimet që kalon trupi.
Një arsye mund të jetë një ndryshim në tensionin e gjakut. Gjatë shtatzënisë, enët e gjakut zgjerohen, gjë që mund të shkaktojë që tensioni i gjakut të jetë më i ulët se zakonisht. Prandaj, mund të ndodhë marramendje, veçanërisht kur ngriheni papritur në këmbë, në këmbë për një kohë të gjatë ose pasi të keni qëndruar ulur për një kohë të gjatë.
Ndjenjat e dobësisë dhe marramendjes mund të ndikohen gjithashtu nga të përzierat, marrja e pamjaftueshme e ushqimit dhe lëngjeve, si dhe lodhja. Nëse një grua shtatzënë ha më pak ose vjell për shkak të të përzierave, mund të ndodhë dehidratim dhe rënie e niveleve të sheqerit në gjak, gjë që mund t'i përkeqësojë më tej simptomat.
Një tjetër shkak i mundshëm është anemia, ose nivelet e ulëta të hemoglobinës në gjak. Gjatë shtatzënisë, nevoja e trupit për hekur rritet dhe mungesa e këtij minerali mund të çojë në lodhje, dobësi, dhimbje koke dhe marramendje.
Kur shfaqet marramendje, është e rëndësishme të ndaloni atë që po bëni dhe të uleni ose të shtriheni për të shmangur rrëzimin. Është e rëndësishme të ajrosni mirë dhomën dhe, pasi të kenë kaluar simptomat, edhe marrja e pak ajrit të pastër mund të ndihmojë.
Si ta zvogëloni mundësinë e marramendjes?
Disa zakone të thjeshta mund të ndihmojnë në uljen e marramendjes. Është e rëndësishme të pini mjaftueshëm lëngje gjatë gjithë ditës, të hani rregullisht dhe të zgjidhni një shumëllojshmëri ushqimesh të pasura me lëndë ushqyese thelbësore.
Gjithashtu rekomandohet të shmangni lëvizjet e papritura. Kur ngriheni nga shtrati ose nga karrigia, është mirë që së pari të uleni për disa çaste dhe pastaj të ngriheni ngadalë.
Ajrosja e rregullt e dhomave dhe kalimi i kohës në ajër të pastër mund të ndihmojnë gjithashtu, si dhe pushimi dhe gjumi i mjaftueshëm. Gratë shtatzëna duhet të shmangin sforcimin e tepërt fizik dhe t'u kushtojnë vëmendje sinjaleve që trupi i tyre u dërgon.
Megjithatë, marramendja nuk duhet t'i atribuohet gjithmonë shtatzënisë. Nëse është e shpeshtë, shumë e fortë, zgjat shumë ose shoqërohet me të fikët, dhimbje koke të forta, çrregullime shikimi, dhimbje gjoksi, vështirësi në frymëmarrje, gjakderdhje ose simptoma të tjera të pazakonta, duhet të konsultoheni me një mjek.
Në shumicën e rasteve, marramendja e rastit mund të jetë pjesë e ndryshimeve normale gjatë shtatzënisë, por monitorimi i simptomave dhe biseda me mjekun tuaj është mënyra më e mirë për të përjashtuar problemet e mundshme shëndetësore.