Pse ndodh distanca emocionale tek çiftet që jetojnë së bashku
Paradoksi që theksojnë shumë ekspertë të marrëdhënieve është se pothuajse çdo çift që jeton së bashku kryesisht midis muajit të tretë dhe të gjashtë vjen përballë rrezikut dhe zhvillimit të distancës emocionale.
Ekspertët theksojnë se kjo nuk është një e metë në marrëdhënie, por një mekanizëm psikologjik i dokumentuar në mënyrë ideale. Ata gjithashtu pohojnë se afërsia e vazhdueshme aktivizon nevojat kontradiktore. Nga njëra anë është nevoja për lidhje, siç janë siguria, prania dhe ndarja, ndërsa nga ana tjetër është nevoja për autonomi, siç janë liria, hapësira mendore dhe identiteti individual.
Psikoterapistja Esther Perel deklaroi se çiftet kanë nevojë për hapësirë dhe se siguria kërkon edhe afërsi. Ajo gjithashtu theksoi se çdo çift duhet t'i ketë të dy këta faktorë. Ajo shton se sistemi i lidhjes dhe sistemi i kërkimit janë dy qarqe të ndryshme në tru që nuk funksionojnë njëkohësisht.
Kur je vazhdimisht me partnerin tënd, me të njëjtat orare, hapësirë dhe rutinë, sistemi i lidhjes ngopet. Ndërkohë, sistemi i eksplorimit irritohet sepse nuk ka risi, mister apo zbulim.
Në këtë rast, rezultati do të jetë një çift që ndihet mirë, por pa shprehje, ose një çift që fillon të debatojë për detaje të parëndësishme, sepse nervozizmi është e vetmja mënyrë për të shprehur nevojën për autonomi.
Si rrjedhojë, është e rëndësishme të punoni mbi të gjithë faktorët e përmendur në mënyrë që marrëdhënia juaj të funksionojë në një mënyrë më të mirë.